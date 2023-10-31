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Кокорина Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1807

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кокорин Матвей Андреев

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1802

Муж: Кокорин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кокорина Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кокорина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1807
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