Кокорина Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Кокорина Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кокорина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1807