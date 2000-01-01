Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапилова Вера Александровна

Отец ребёнка: Шапилов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапилова Мария Александровна

Отец ребёнка: Шапилов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапилов Егор Александрович

Отец ребёнка: Шапилов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапилов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шапилов Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапилов Александр Юрьевич

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