Думлер (Ташкина) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думлер (Ташкина) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1962

Отец: Ташкин Василий Прокопьевич

Мать: Ташкина Ольга Артёмовна

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