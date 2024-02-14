Федосеев Пётр Максимович
Место рожденияд. Дягилево Фёдоровский район БАССР
Дата рождения17.07.1940
Дата смерти05.11.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1940
Отец: Федосеев Максим Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1961
Рождение ребёнка
23.03.1963
Рождение ребёнка
28.06.1965
Рождение ребёнка
02.05.1967
Рождение ребёнка
27.09.1973
Рождение ребёнка
27.09.1973
Смерть
05.11.1991