Обжиганов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обжиганов Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Вдовин Николай Васильевич

Мать: не указана

Смерть
2010
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