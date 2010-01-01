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Обжиганов Юрий Николаевич
Обжиганов Юрий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Вдовин Николай Васильевич
1910 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Вдовин Николай Васильевич
Мать: не указана
Смерть
2010
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