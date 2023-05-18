Струнова (Филиппова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Филиппов Павел Маркелович
Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феня Маркеловна
Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Маркеловна
Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Владимир Маркелович
Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Василий Маркелович
Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Николай Маркелович
Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич