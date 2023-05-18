Струнова (Филиппова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнова (Филиппова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Филиппов Павел Маркелович

Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Егор Маркелович

Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феня Маркеловна

Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Маркеловна

Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Владимир Маркелович

Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Василий Маркелович

Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Николай Маркелович

Отец ребёнка: Филиппов Маркел Андреевич

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