(Тимофеева) Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Николай
Смерть
Неизвестно