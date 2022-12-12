(Тимофеева) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимофеева) Тамара Николаевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Тимофеев Николай

Мать: Тимофеева Анисия Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай

Смерть
Неизвестно
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