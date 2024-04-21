Игуменов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгуменов Василий

Игуменов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игуменов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Игуменова (Сафонова) Надежда Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игуменова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Игуменова (Сафонова) Надежда Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игуменова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Игуменова (Сафонова) Надежда Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игуменова (Сафонова) Надежда Стефанова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.