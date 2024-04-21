Игуменов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игуменов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Игуменова (Сафонова) Надежда Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игуменова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Игуменова (Сафонова) Надежда Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игуменова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Игуменова (Сафонова) Надежда Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно