Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1948 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Уразметов Шакир

Мать: Уразметова Хакима

Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Башмакова Римма Гаяновна

Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Рождение ребёнка
30.09.1952

Сын: Башмаков Фарит Гаянович

Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Рождение ребёнка
02.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Смерть
1985
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