Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Уразметов Шакир
Мать: Уразметова Хакима
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Башмакова Римма Гаяновна
Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Рождение ребёнка
30.09.1952
Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Рождение ребёнка
02.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Смерть
1985