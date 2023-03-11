Качан Сила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1906
Дочь: Ефросинья Силовна
Мать ребёнка: не указана
Черноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
Ранее: с. Черноярка, Щучинский район, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качан Исаак
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана