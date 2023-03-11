Качан Сила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качан Сила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1906

Дочь: Ефросинья Силовна

Мать ребёнка: не указана

Черноярка, Павлодарский район, Павлодарская область
Ранее: с. Черноярка, Щучинский район, Акмолинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качан Исаак

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качан Дмитрий Силович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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