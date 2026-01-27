Куракина (Голицына) Юлия Фёдоровна 01.11.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куракина (Голицына) Юлия Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.11.1814, Москва, город федерального значения Москва

умерла 11.11.1881, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Голицын Фёдор Сергеевич20.12.1781 г.р.
Мать
Голицына (Прозоровская) Анна Александровна28.12.1782 г.р.
Супруги
Куракин Алексей Борисович04.05.1809 г.р.
Дети
Куракин Борис старший Алексеевич09.09.1836 г.р.
Куракин Борис младший Алексеевич12.12.1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1814

Отец: Голицын Фёдор Сергеевич

Мать: Голицына (Прозоровская) Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1835

Муж: Куракин Алексей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
09.09.1836

Сын: Куракин Борис старший Алексеевич

Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович

Рождение ребёнка
12.12.1837

Сын: Куракин Борис младший Алексеевич

Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
08.12.1838

Дочь: Нарышкина (Куракина) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.11.1840

Дочь: Козен (Куракина) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович

Рождение ребёнка
18.04.1842

Сын: Куракин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович

Рождение ребёнка
19.02.1846

Сын: Куракин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович

Смерть
11.11.1881
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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