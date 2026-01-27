Куракина (Голицына) Юлия Фёдоровна
женский, родилась 01.11.1814, Москва, город федерального значения Москва
умерла 11.11.1881, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГолицын Фёдор Сергеевич20.12.1781 г.р.
МатьГолицына (Прозоровская) Анна Александровна28.12.1782 г.р.
Супруги
Куракин Алексей Борисович04.05.1809 г.р.
Дети
Куракин Борис старший Алексеевич09.09.1836 г.р.
Куракин Борис младший Алексеевич12.12.1837 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1814
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
09.09.1836
Сын: Куракин Борис старший Алексеевич
Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович
Рождение ребёнка
12.12.1837
Сын: Куракин Борис младший Алексеевич
Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович
Рождение ребёнка
08.12.1838
Дочь: Нарышкина (Куракина) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович
Рождение ребёнка
22.11.1840
Дочь: Козен (Куракина) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович
Рождение ребёнка
18.04.1842
Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович
Рождение ребёнка
19.02.1846
Отец ребёнка: Куракин Алексей Борисович
Смерть
11.11.1881