Клименко Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.03.1934
Дата смерти03.03.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1934
Отец: Клименко Владимир
Рождение ребёнка
13.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименко Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименко Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1970