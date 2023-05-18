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Клименко Александр Владимирович

Место рождения

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.03.1934

Дата смерти

03.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1934

Отец: Клименко Владимир

Мать: Клименко Анастасия Лукьяновна

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Валентина Алексеевна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Валентина Алексеевна

Смерть
03.03.1970
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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