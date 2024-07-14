Бабаянц Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1990
Дочь: Бабаянц Гаянэ Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.2001
Сын: Бабаянц Давид Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.2014
Дочь: Бабаянц Аревик Константиновна
Мать ребёнка: Бабаянц (Мурадова) Арника Альбертовна