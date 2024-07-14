Бабаянц Константин Анатольевич 02.05.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабаянц Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаянц (Мурадова) Арника Альбертовна

Рождение ребёнка
13.04.1990

Дочь: Бабаянц Гаянэ Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2001

Сын: Бабаянц Давид Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.2014

Дочь: Бабаянц Аревик Константиновна

Мать ребёнка: Бабаянц (Мурадова) Арника Альбертовна

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