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Полякова Ксения Павловна
Полякова Ксения Павловна
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Место рождения
Серов
, Серовский, Свердловская область
Дата рождения
31.08.1992
Пол
Женский
Отец
Поляков Павел Алексеевич
1961 г.р.
Мать
Шистерова Елена Александровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1992
Отец:
Поляков Павел Алексеевич
Мать:
Шистерова Елена Александровна
Серов
, Серовский, Свердловская область
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