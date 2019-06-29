Смеликова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1963
Сын: Смеликов Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Смеликов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смеликов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Смеликов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно