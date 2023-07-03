Костина Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Наталия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Сергей Иванович

Мать: Сучкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.2004

Дочь: Аксёнова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.11.2009

Сын: Полушин Захар Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.2013

Сын: Камалов Тимур Улугбекович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалов Улугбек Ходжидедаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полушин Андрей Валерьевич