Костина Наталия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Сергей Иванович
Мать: Сучкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.2004
Дочь: Аксёнова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.11.2009
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.2013
Сын: Камалов Тимур Улугбекович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно