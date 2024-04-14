Кучина (Кучина) Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кропинов Гаврила
Рождение ребёнка
06.05.1921
Дочь: (Кропина/Кропинова) Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Кропинов Гаврила
Рождение ребёнка
19.05.1924
Сын: Кропин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Кропинов Гаврила
Смерть
1954