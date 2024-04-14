Кучина (Кучина) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Кучина) Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропинов Гаврила

Рождение ребёнка
06.05.1921

Дочь: (Кропина/Кропинова) Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Кропинов Гаврила

Рождение ребёнка
19.05.1924

Сын: Кропин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Кропинов Гаврила

Смерть
1954

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