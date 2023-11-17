Серёдкина (Алпаткина) Ксения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серёдкина (Алпаткина) Ксения Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1994

Отец: не указан

Мать: Алпаткина Елена Владимировна

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