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Ряттё Абрам Петрович

Место рождения

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.05.1883

Дата смерти

31.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1883

Отец: не указан

Мать: Ряттё (Пиутунен) Ева Иосифовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
06.01.1911

Жена: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1911

Сын: Ряттё Иван Абрамович

Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1913

Сын: Ряттё Иван Абрамович

Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1916

Дочь: (Ряттё) София Абрамовна

Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1916

Сын: Ряттё Николай Абрамович

Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1919

Дочь: (Ряттё) Ольга Абрамовна

Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.01.1920

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