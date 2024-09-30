Ряттё Абрам Петрович
Место рождения
Дата рождения20.05.1883
Дата смерти31.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1883
Отец: не указан
Бракосочетание
06.01.1911
Рождение ребёнка
28.12.1911
Сын: Ряттё Иван Абрамович
Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1913
Сын: Ряттё Иван Абрамович
Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1916
Дочь: (Ряттё) София Абрамовна
Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1916
Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1919
Дочь: (Ряттё) Ольга Абрамовна
Мать ребёнка: Ряттё (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна
Смерть
31.01.1920