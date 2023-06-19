Слюнин Козьма Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлюнин Козьма Петров

Слюнин Козьма Петров

Место рождения

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Слюнин Петр Трофимов

Мать: Слюнина Варвара Иванова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Слюнин Гавриил Косьмин

Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Слюнин Тит Косьмин

Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Катерина Козьмина

Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Козьмина

Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюнин Прохор Косьмин

Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюнин Дмитрий Косьмин

Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова

Выезжее, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слюнина Евдокия Тарасова

Смерть
Неизвестно