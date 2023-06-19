Слюнин Козьма Петров
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Слюнин Петр Трофимов
Мать: Слюнина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Слюнин Тит Косьмин
Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Катерина Козьмина
Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Козьмина
Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слюнина Евдокия Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слюнина Евдокия Тарасова
Смерть
Неизвестно