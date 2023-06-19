Полюдова Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно