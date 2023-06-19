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Полюдова Авдотья Ивановна

Место рождения

Подымалово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Подымалово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Полюдов Иван Иванович

Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Полюдов Осип Иванович

Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Полюдов Антон Иванович

Отец ребёнка: Полюдов Иван Гаврилович

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно