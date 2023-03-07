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Прилуков Никита Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Прилуков Иван Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Матрена Никитина

Мать ребёнка: Прилукова Матрена Иванова

поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Прилуков Григорий Никитин

Мать ребёнка: Прилукова Матрена Иванова

поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Матрена Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722
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