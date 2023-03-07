Прилуков Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Прилуков Иван Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Матрена Никитина
Мать ребёнка: Прилукова Матрена Иванова
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Прилуков Григорий Никитин
Мать ребёнка: Прилукова Матрена Иванова
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722