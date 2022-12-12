Мамонтова (Тряпкина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Тряпкина) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тряпкин Павел Григорьевич

Мать: Тряпкина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1963

Дочь: Майорова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1972

Сын: Мамонтов Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Домодедово, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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