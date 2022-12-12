Мамонтова (Тряпкина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1963
Дочь: Майорова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1972
Сын: Мамонтов Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Домодедово, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно