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Григорьев Иван

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Место рождения

Северо-Казахстанская обл., Октябрьский р-н, д. Ступенка

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Григорьев Кузьма

Мать: Григорьева Мария

Северо-Казахстанская обл., Октябрьский р-н, д. Ступенка
Рождение ребёнка
01.07.1948

Дочь: Слугина Мария

Мать ребёнка: Григорьева Ольга

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Ольга

Смерть
Неизвестно
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