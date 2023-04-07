Григорьев Иван
Место рожденияСеверо-Казахстанская обл., Октябрьский р-н, д. Ступенка
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Григорьев Кузьма
Мать: Григорьева Мария
Северо-Казахстанская обл., Октябрьский р-н, д. Ступенка
Рождение ребёнка
01.07.1948
Дочь: Слугина Мария
Мать ребёнка: Григорьева Ольга
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Ольга
Смерть
Неизвестно