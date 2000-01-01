Живодерова (Финогина) Василиса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Финогина) Василиса Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: Финогин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Живодеров (земсков) Василий Егоров

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Живодеров (земсков) Николай Егоров

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Живодеров Трофим Егоров

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Егорова

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефимия Егорова

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Егорова

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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