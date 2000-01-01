Живодерова (Финогина) Василиса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1787
Отец: Финогин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Живодеров (земсков) Василий Егоров
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Живодеров (земсков) Николай Егоров
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Егорова
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефимия Егорова
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Егорова
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно