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Синицын Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1935

Дата смерти

15.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1935

Отец: Синицын Иван Яковлевич

Мать: Синицына Федора

Рождение ребёнка
05.12.1963

Сын: Синицын Александр Александрович

Мать ребёнка: Синицына Любовь Миновна

Рождение ребёнка
20.10.1967

Сын: Синицын Сергей Александрович

Мать ребёнка: Синицына Любовь Миновна

Рождение ребёнка
03.09.1975

Дочь: Синицына Ирина Александровна

Мать ребёнка: Синицына Любовь Миновна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Любовь Миновна

Смерть
15.11.1998
Керчь, Керчь, Республика Крым
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