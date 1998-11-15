Синицын Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1935
Дата смерти15.11.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1935
Отец: Синицын Иван Яковлевич
Мать: Синицына Федора
Рождение ребёнка
05.12.1963
Сын: Синицын Александр Александрович
Мать ребёнка: Синицына Любовь Миновна
Рождение ребёнка
20.10.1967
Сын: Синицын Сергей Александрович
Мать ребёнка: Синицына Любовь Миновна
Рождение ребёнка
03.09.1975
Дочь: Синицына Ирина Александровна
Мать ребёнка: Синицына Любовь Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Любовь Миновна
Смерть
15.11.1998