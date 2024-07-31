Храпкова Доминика Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Храпкова) Устина Владимировна
Отец ребёнка: Храпков Владимир Михайлович
Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно