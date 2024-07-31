Храпкова Доминика Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпкова Доминика Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Храпкова) Устина Владимировна

Отец ребёнка: Храпков Владимир Михайлович

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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