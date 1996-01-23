Федотова (Трофимова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970
Рождение ребёнка
23.01.1996
Сын: Федотов Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.08.1997
Дочь: Федотова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.2003
Сын: Федотов Антон Владимирович
Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.09.2013
Сын: Федотов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич