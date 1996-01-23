Федотова (Трофимова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Трофимова) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970

Отец: Трофимов Владимир Александрович

Мать: Трофимова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1996

Сын: Федотов Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.08.1997

Дочь: Федотова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.12.2003

Сын: Федотов Антон Владимирович

Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.09.2013

Сын: Федотов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Федотов Владимир Тимофеевич

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