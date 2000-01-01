Иллич-Свитыч Глеб Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти28.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иллич-Свитыч Борис Глебович
Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Иллич-Свитыч Глеб Глебович
Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер Виленской железнодорожной больницы
Смерть
28.04.1917