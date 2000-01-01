Иллич-Свитыч Глеб Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иллич-Свитыч Глеб Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий

Мать: Рогачева Свитыч Верa Павловнa

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иллич-Свитыч Борис Глебович

Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Иллич-Свитыч Глеб Глебович

Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Антонина Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер Виленской железнодорожной больницы
Смерть
28.04.1917
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