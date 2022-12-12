Курнаева Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1893 ст.

Дочь: Курнаева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.103об.
Рождение ребёнка
25.03.1895 ст.

Сын: Курнаев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.143об.
Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.

Сын: Курнаев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.200об.
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Дочь: Курнаева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.232об.
Рождение ребёнка
02.02.1902 ст.

Дочь: Курнаева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л.1об.
Рождение ребёнка
14.09.1903 ст.

Дочь: Курнаева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л. 40об.
Рождение ребёнка
03.07.1906 ст.

Дочь: Курнаева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230 Оп.11 Д.2087 Л.122об.
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.

Дочь: Курнаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230 Оп.11 Д.2087 Л.183об.
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 43 года Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 214об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
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