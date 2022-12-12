Курнаева Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1893 ст.
Дочь: Курнаева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.103об.
Рождение ребёнка
25.03.1895 ст.
Сын: Курнаев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.143об.
Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.
Сын: Курнаев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.200об.
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.
Дочь: Курнаева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230 Оп.11 Д.2037 Л.232об.
Рождение ребёнка
02.02.1902 ст.
Дочь: Курнаева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л.1об.
Рождение ребёнка
14.09.1903 ст.
Дочь: Курнаева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л. 40об.
Рождение ребёнка
03.07.1906 ст.
Дочь: Курнаева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230 Оп.11 Д.2087 Л.122об.
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.
Дочь: Курнаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Курнаев Василий Константинович
Ф.230 Оп.11 Д.2087 Л.183об.
Место жительства
1912 ст.
Возраст - 43 года Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 214об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно