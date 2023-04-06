Холопов Владимир Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолопов Владимир Григорьев

Холопов Владимир Григорьев

avatar

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
10.?.1889
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Восприемники: села Великого крестьяне Николай Васильев Моругин и Раиса Иванова, жена Павла Григорьева Холопова. Таинство совершал священник Николая Красносельский с дьяконом Федором Разумовым (ГКУ ЯО ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close