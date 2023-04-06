Холопов Владимир Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
10.?.1889
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Восприемники: села Великого крестьяне Николай Васильев Моругин и Раиса Иванова, жена Павла Григорьева Холопова. Таинство совершал священник Николая Красносельский с дьяконом Федором Разумовым (ГКУ ЯО ... Показать все
Смерть
Неизвестно