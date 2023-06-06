Данилов Василий Яковлевич
Место рожденияКазанской губ.
Дата рождения1886
Дата смерти23.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Казанской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1931
Мать ребёнка: Данилова (гончаренко) Мария Андреевна
Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1938
Причина смерти: Убили в 1938-х по линии НКВД
Похороны
Неизвестно
Камень-на-Оби