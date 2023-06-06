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Данилов Василий Яковлевич

Место рождения

Казанской губ.

Дата рождения

1886

Дата смерти

23.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1931

Сын: Данилов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Данилова (гончаренко) Мария Андреевна

Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова (гончаренко) Мария Андреевна

Смерть
23.03.1938
Причина смерти: Убили в 1938-х по линии НКВД
Похороны
Неизвестно
Камень-на-Оби