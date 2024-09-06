Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Место рождения
Дата рождения09.04.1848
Дата смерти11.05.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Фаддеев Фаддей Архипович
Мать: Маланья Павлова
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Сын: Боровиков Николай Федоров
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Дочь: (Боровикова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Сын: Боровиков Тимофей Федоров
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Сын: Боровиков Григорий Федоров
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Дочь: Хохлова (Боровикова) Федосья Федорова
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Дочь: Городничева (Боровикова) Параскева Федорова
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов
Сын: Боровиков Константин Федоров
Отец ребёнка: Боровиков Федор Миронов