Никитина Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1967
Бракосочетание
11.05.1990
Рождение ребёнка
25.09.1990
Дочь: Вагина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.12.1991
Дочь: Никитина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич