Никитина Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1967

Отец: Попов Александр Константинович

Мать: Кононова Надежда Николаевна

Бракосочетание
11.05.1990

Муж: Никитин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.09.1990

Дочь: Вагина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.12.1991

Дочь: Никитина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич

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