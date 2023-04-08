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Вареных Марфа Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1913

Сын: Вареных -

Отец ребёнка: Вареных Сергий Евфимиев

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20 июня 1913г мертворожденный мужескаго пола Родители: деревни Шуртана крестьянин Сергий Евфимиев Вареных и законная его жена Марфа Анисимова, оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареных Сергий Евфимиев

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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