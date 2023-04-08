Вареных Марфа Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1913
Сын: Вареных -
Отец ребёнка: Вареных Сергий Евфимиев
ГАСО ф6 о17 20 июня 1913г мертворожденный мужескаго пола Родители: деревни Шуртана крестьянин Сергий Евфимиев Вареных и законная его жена Марфа Анисимова, оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно