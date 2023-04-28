Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836
Муж: Меньщиков Антон
Рождение ребёнка
1838
Сын: Меньщиков Никон
Отец ребёнка: Меньщиков Антон
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Меньщиков Антон
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Меньщиков Антон
Рождение ребёнка
1850
Сын: Меньщиков Игнатий
Отец ребёнка: Меньщиков Антон
Смерть
Неизвестно