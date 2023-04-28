Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Распопова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1836

Муж: Меньщиков Антон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Меньщиков Никон

Отец ребёнка: Меньщиков Антон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Меньщиков Антон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Меньщиков Антон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Меньщиков Игнатий

Отец ребёнка: Меньщиков Антон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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