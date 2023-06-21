Виткалов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виткалов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виткалов Василий

Мать: Виткалова Анастасия

Рождение ребёнка
07.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1971

Сын: Виткалов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.1978