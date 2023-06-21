Виткалов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1978
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виткалов Василий
Мать: Виткалова Анастасия
Рождение ребёнка
07.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1971
Сын: Виткалов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.1978