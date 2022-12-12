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Романовская Ирина Вячеславовна
Романовская Ирина Вячеславовна
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Место рождения
Камышин
, город Камышин, Волгоградская область
Дата рождения
03.09.1974
Пол
Женский
Отец
Романовский Вячеслав Иванович
1950 г.р.
Мать
Романовская (Крютченко) Вера Васильевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1974
Отец:
Романовский Вячеслав Иванович
Мать:
Романовская Вера Васильевна
Камышин
, город Камышин, Волгоградская область
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