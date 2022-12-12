Романовская Ирина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановская Ирина Вячеславовна

Романовская Ирина Вячеславовна

avatar

Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

03.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1974

Отец: Романовский Вячеслав Иванович

Мать: Романовская Вера Васильевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close