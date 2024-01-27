Montana Rudolph Joseph
Место рожденияCalifornia
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти02.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1935
San Francisco, San Francisco, California
Место жительства
1940
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
26.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Montana Elsie M.
San Francisco, California
Место жительства
Неизвестно
Union City
Смерть
02.07.1977
California, USA