Montana Rudolph Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Montana Rudolph Joseph

Место рождения

California

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

02.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

California
Место жительства
1935
San Francisco, San Francisco, California
Место жительства
1940
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
26.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Montana Elsie M.

San Francisco, California
Место жительства
Неизвестно
Union City
Смерть
02.07.1977
California, USA
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