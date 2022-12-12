Чемин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемин Евгений

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Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемина Клавдия Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемин Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкарёва Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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