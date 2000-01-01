Сорокин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974

Отец: Сорокин Владимир

Мать: Сорокина Галина Васильевна

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