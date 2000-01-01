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Сорокин Андрей Владимирович
Сорокин Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1974
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Владимир
Мать
Сорокина (Иванова) Галина Васильевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974
Отец:
Сорокин Владимир
Мать:
Сорокина Галина Васильевна
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