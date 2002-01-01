Тихая Надежда Демьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихая Надежда Демьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тихий Юзик Иванович

Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Моженет Галина Ивановна

Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1940

Дочь: Нестеренко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихий Иван Васильевич

Смерть
1941
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