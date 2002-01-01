Тихая Надежда Демьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тихий Юзик Иванович
Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Моженет Галина Ивановна
Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1940
Дочь: Нестеренко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тихий Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941