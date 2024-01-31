Ларионов Абрам
Место рожденияТула
Дата рождения1857
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ларионов Тимофей Васильевич
Мать: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова (Ларионова) Авдотья
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрелкова (Ларионова) Мария
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редькина (Ларионова) Федоссия
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва (Ларионова) Евгения
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Ларионова) Варвара
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
13.04.1901
Сын: Ларионов Родион
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1903