Ларионов Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Абрам

Место рождения

Тула

Дата рождения

1857

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ларионов Тимофей Васильевич

Мать: Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова (Ларионова) Авдотья

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрелкова (Ларионова) Мария

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редькина (Ларионова) Федоссия

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва (Ларионова) Евгения

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Ларионова) Варвара

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
13.04.1901

Сын: Ларионов Родион

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
1903

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