Душкова (Ляхина (Ляхова)) Мария (Василисковна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1902
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1902
Рождение ребёнка
15.01.1925
Отец ребёнка: Душков Семен ?Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Душков Семен ?Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Душков Семен ?Иванович