Душкова (Ляхина (Ляхова)) Мария (Василисковна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкова (Ляхина (Ляхова)) Мария (Василисковна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1902

Пол

Женский

Отец

До 1868 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1902

Отец: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Мать: Ляхина (ляхова)(яковлева) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.01.1925

Сын: Душков Егор Семенович

Отец ребёнка: Душков Семен ?Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душков Семен ?Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душков Семен ?Иванович

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