Ямалдинов Камай Имаммуддинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кадырова Талия Камаевна
Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ямалдинов Рефкат Камаевич
Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ямалдинов Талгат Камаевич
Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида
Рождение ребёнка
1943
Сын: Ямалдинов Камиль Камаевич
Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида
Смерть
Неизвестно