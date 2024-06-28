Ямалдинов Камай Имаммуддинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалдинов Камай Имаммуддинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаат Камаевич Ямалдинов

Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кадырова Талия Камаевна

Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ямалдинов Рефкат Камаевич

Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ямалдинов Талгат Камаевич

Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида

Рождение ребёнка
1943

Сын: Ямалдинов Камиль Камаевич

Мать ребёнка: Ямалдинова (Бектемирова) Рашида

Смерть
Неизвестно

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