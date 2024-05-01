Юначевская (Бялокур) Гонората
Место рождениясело Воскодавинцы, Украина
Дата рождения02.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1839
Отец: Бялокур Августин
село Воскодавинцы, Украина
Бракосочетание
13.11.1860
Муж: Junaczewski Dominik
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Юначевская) Людвика
Отец ребёнка: Junaczewski Dominik
Рождение ребёнка
1864
Сын: Юначевский Степан
Отец ребёнка: Junaczewski Dominik
Рождение ребёнка
1866
Сын: Юначевский Николай
Отец ребёнка: Junaczewski Dominik
Малая Салиха, Украина
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Юначевская) Целестина
Отец ребёнка: Junaczewski Dominik
Смерть
Неизвестно