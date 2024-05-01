Юначевская (Бялокур) Гонората 02.06.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юначевская (Бялокур) Гонората

Место рождения

село Воскодавинцы, Украина

Дата рождения

02.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1839

Отец: Бялокур Августин

Мать: Бялокур (Станиевичев) Винсентина

село Воскодавинцы, Украина
Бракосочетание
13.11.1860

Муж: Junaczewski Dominik

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Юначевская) Людвика

Отец ребёнка: Junaczewski Dominik

Рождение ребёнка
1864

Сын: Юначевский Степан

Отец ребёнка: Junaczewski Dominik

Рождение ребёнка
1866

Сын: Юначевский Николай

Отец ребёнка: Junaczewski Dominik

Малая Салиха, Украина
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Юначевская) Целестина

Отец ребёнка: Junaczewski Dominik

Смерть
Неизвестно

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