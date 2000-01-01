Алькимович (Шах) Белла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шах Лейба-Гирш Ельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алькимович Мира
Отец ребёнка: Алькимович Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алькимович Лена
Отец ребёнка: Алькимович Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алькимович Арон
Смерть
Неизвестно