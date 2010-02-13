Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2010

Отец: не указан

Мать: Степнадзе Нино Тенгизовна