Дулова (Мордвинова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова (Мордвинова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1826 г.р.
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Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кн. Дулов Иван Фёдорович

Zadonsk, Zadonsky District, Lipetsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кн. Дулов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кн. Дулов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кн. Дулов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кн. Дулов Иван Фёдорович

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