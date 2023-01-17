(Максакова) ((Максакова)) Степанида Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: (максаков) Семен Яковлевич
Отец ребёнка: (максаков) Яков Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: (максаков) Василий Яковлевич
Отец ребёнка: (максаков) Яков Павлович
Рождение ребёнка
1789
Сын: (максаков) Иван Яковлевич
Отец ребёнка: (максаков) Яков Павлович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно