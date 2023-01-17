(Максакова) ((Максакова)) Степанида Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Максакова) ((Максакова)) Степанида Леонтьевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: (максаков) Семен Яковлевич

Отец ребёнка: (максаков) Яков Павлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: (максаков) Василий Яковлевич

Отец ребёнка: (максаков) Яков Павлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: (максаков) Иван Яковлевич

Отец ребёнка: (максаков) Яков Павлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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